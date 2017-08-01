بادرة رائعة: '' أهل فاس'' يطالبون بمجانية النقل العمومي للمكفوفين والمعاقين ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' ببيان من طرف الهيئات المحلية المدنية بجهات فاس مكناس تطالب من خلاله السيد والي ورئيس الجهة وعمدة مدينة فاس بتوفير الإستفادة من خدمات النقل الحضري لفئة الأشخاص في حالة إعاقة

''شوف تيفي''

توصلت قناة ''شوف تيفي'' ببيان من طرف الهيئات المحلية المدنية بجهات فاس مكناس تطالب من خلاله السيد والي ورئيس الجهة وعمدة مدينة فاس بتوفير الإستفادة من خدمات النقل الحضري لفئة الأشخاص في حالة إعاقة بالمجان.

وقد اعتبر البيان أن الشخص المعاق انسان مرهف الحس ذو نفسية هشة يتأثر لأدنى موقف الشيء الذي يتطلب دعمه والتقرب منه وإدماجه في محيطه وداخل مجتمعه بتوفير خدمات اقتصادية واجتماعية تسهل له حياته المعيشية في المجتمع.

والتمس البيان من طرف السيد والي الجهة العمل على دعم هاته الفئة والمساهمة لأجل أن تستفيد من خدمات النقل الحضري بفاس عبر الصيغة التي تراها ملائمة مع الشركة المعنية والمكلفة بتدبير هذا القطاع داخل العاصمة العلمية .

هذا وقد توصلت قناة شوف تيفي بتوقيعات من طرف ما يناهز 30 جمعية ونداءات مسجلة لمواطنين يرفعون نفس المطلب