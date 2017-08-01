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جديد مطار بروكسيل : إقلاع الطائرة بعد إخلائها و تفتيشها

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 11:55 جديد مطار بروكسيل : إقلاع الطائرة بعد إخلائها و تفتيشها | دولي
جديد مطار بروكسيل : إقلاع الطائرة بعد إخلائها و تفتيشها
تم صباح اليوم السبت اخلاء طائرة تابعة للخطوط (رايناير) كانت مستعدة للاقلاع من مطار بروكسيل متوجهة الى مدريد حسب معلومات اوردتها( في تي ام) التي اكدتها السيدة فلورانس ميلز المتحدثة باسم المطار

''شوف تيفي''

تم صباح اليوم السبت اخلاء طائرة تابعة للخطوط (رايناير) كانت مستعدة للاقلاع من مطار بروكسيل متوجهة الى مدريد حسب معلومات اوردتها( في تي ام) التي اكدتها السيدة فلورانس ميلز المتحدثة باسم المطار لوكالة بيلغا.

وحسب اذاعة الاخبار الفلامانية فان الشرطة انزلت الركاب قبل ان تشرع في عملية التفتيش.

هذا وقد افادت المتحدثة باسم المطار أن الطائرة قد اقلعت بعد ذلك وان الشرطة فتحت تحقيقا في الموضوع.

للاشارة فقد ذكرت وسائل إعلام بلجيكية فى نبأ عاجل لها قبل قليل ، أنه تم صباح اليوم السبت إخلاء طائرة في مطار في بروكسل بسبب إنذار عن وجود قنبلة .

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شوف تيفي إخلاء طائرة مطار بروكسل قنبلة

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