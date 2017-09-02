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خطير وبالصور..معركة دموية بواسطة ''جناوة'' في الرباط

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 11:46 خطير وبالصور..معركة دموية بواسطة جناوة في الرباط | مجتمع
خطير وبالصور..معركة دموية بواسطة ''جناوة'' في الرباط
وقع شجار عنيف وتبادل للضرب والجرح بأدوات حادة بين شابين (عشية يوم العيد)

''شوف تيفي''

وقع شجار عنيف وتبادل للضرب والجرح بأدوات حادة بين شابين (عشية يوم العيد)

و شهد شارع حمان الفطواكي بمدينة الرباط، عشية عيد الأضحى أمس الجمعة، نشوب معركة دموية بين شابين، أثارت رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

وحسب المعطيات الخاصة بهذه المعركة فإن نقاشا حادا نشب بين الشابين، تطور إلى تبادل للضرب والجرح بينهما بواسطة أسلحة بيضاء ''جناوة''، انتهى بإصابة أحدهما بجروح جد خطيرة.
وفور وقوع هذه المعركة، حلت مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا في الموضوع بعد فرار الطرف الأول المتورط في وقوعها، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

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