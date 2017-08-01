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فنان عراقي شهير باغي يغني باللهجة المغربية..وها علاش

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 11:15 فنان عراقي شهير باغي يغني باللهجة المغربية..وها علاش | دولي
فنان عراقي شهير باغي يغني باللهجة المغربية..وها علاش
كشف ''موقع صدى البلد'' المصري أن الفنان العراقي إيهاب مراد، يبحث عن أغنية جديدة باللهجة المغربية، معبرا عن إعجابه بهذا اللون الغنائي، سواء من حيث الإيقاع الموسيقي، أو من حيث الكلمات التي استطاعت

''شوف تيفي''

كشف ''موقع صدى البلد'' المصري أن الفنان العراقي إيهاب مراد، يبحث عن أغنية جديدة باللهجة المغربية، معبرا عن إعجابه بهذا اللون الغنائي، سواء من حيث الإيقاع الموسيقي، أو من حيث الكلمات التي استطاعت اختراق الوطن العربي، وتحقيق النجاح الكبير على مستوى العالم ككل.

وأشار المصدر ذاته أن مراد، خريج برنامج ''ألبوم'' إنتاج مجموعة ''إم بي سي''، أكد أنه تعرف على الأغنية المغربية من خلال مجموعة من الأصدقاء، أولهم الفنان عبد الفتاح الجريني، الذي تقاسم معه تجربة برنامج المسابقات الغنائي نفسه، إلى جانب أسماء أخرى شهيرة على رأسها ''الديفا'' سميرة سعيد وأسماء لمنور وغيرهما.

وقال الفنان العراقي ''أجدني منجذبا نحو الموسيقى والأغاني المغربية باستمرار واعتبرها من الطراز الفني الأصيل، الذي يحقق متعة فنية خاصة، وربما هذا هو السبب الذي دفعني للتفكير في إنجاز أغنية مغربية، أنجح في تذوقها ونقلها إلى الجمهور المغربي والعربي، بما يكشف عن جمالية موضوعات الغناء المغربي الأصيل''.

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