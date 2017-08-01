البوليسية البوكوصة ''تعربد'' على صحفي ﻿

علمت مصادر قناة ''شوف تيفي'' أن الشرطية الفاسية التي اشتهرت في مواقع التواصل الإجتماعي بالبوليسية البوكوصة وجهت الاتهام الى الصحافي ''عمر مزيان'' كأحد الصحفيين الذين تابعوا القضية وكانوا السباقين

''شوف تيفي''

علمت مصادر قناة ''شوف تيفي'' أن الشرطية الفاسية التي اشتهرت في مواقع التواصل الإجتماعي بالبوليسية البوكوصة وجهت الاتهام الى الصحافي ''عمر مزيان'' كأحد الصحفيين الذين تابعوا القضية وكانوا السباقين لتنوير الرأي العام بملابساتها .

وتوصلت ''شوف تيفي'' بتسجيل صوتي للبوليسية ''البوكوصة '' وهي توجه الاتهام الى ''مزيان'' بأسلوب قاس قائلة : ''الله ياخذ فيك الحق...'' كما لو أنه هو سبب إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على تنقيلها من مدينة فاس التي تقطن بها إلى برشيد، مما اعتبره الصحفي إهانة في حقه ولمهنته.

وجدير بالذكر أن هذا التنقيل الذي طال البوليسية البوكوصة جاء بعد تورطها في علاقة غرامية مع ضابط شرطة ممتاز متزوج وهي العلاقة التي اكشتفتها زوجة الضابط التي تشتغل بدورها موظفة شرطة تابعة لمصلحة الإستعلامات بفاس .