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زينب ضحية الطوبيس في عمل فني يثير اعجاب الفيسبوكين

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 11:01 زينب ضحية الطوبيس في عمل فني يثير اعجاب الفيسبوكين | مجتمع
زينب ضحية الطوبيس في عمل فني يثير اعجاب الفيسبوكين
نشرت فنانة الكاريكاتير زينب فاسيكي صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعمل فني يجسد وضع الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي في ''طوبيس'' من قبل ستة شبان مراهقين.

شوف تيفي

نشرت فنانة الكاريكاتير زينب فاسيكي صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لعمل فني يجسد وضع الفتاة التي تعرضت للاعتداء الجنسي في ''طوبيس'' من قبل ستة شبان مراهقين.

وقد حظي هذا العمل بإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، وكذا تداولته مواقع عالمية.

وقالت زينب فاسيكي في تدوينة لها مرفقة مع الصورة:'' خرقت القاعدة التي أعمل بها، لأنني لا أحب أن ترسم وهي في حالة غضب، كما أنني أخشى من استخدام وسائل النقل العمومي، وأخاف من الخروج''.

فيما حصل العمل الفني على أكثر من ألف مشاركة على حسابها فقط، حيث يعبر عن حالة الفتاة التي تعرضت للاغتصاب، في حافلة نقل عمومي، وختمت قولها بـ : ''نحن لا نريد جرائم الاغتصاب في المغرب بعد الآن''.

 

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زينب طوبيس اغتصاب شوف تيفي

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