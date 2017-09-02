المغاربة فرحانين بالبوليس في العيد وها علاش ﻿

تناقلت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لرجلي شرطة اثارت اعجاب رواد الفيسبوك المغاربة، حيث ظهرا يأكلان شواء العيد بالشارع العام وعلى مقربة من سيارة الشرطة .

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تناقلت العديد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة لرجلي شرطة اثارت اعجاب رواد الفيسبوك المغاربة، حيث ظهرا يأكلان شواء العيد بالشارع العام وعلى مقربة من سيارة الشرطة .

وقد نوه العديد من الفيسبوكيين بالتضحيات التي يقدمها رجال الامن من أجل السهر على سلامة المواطن المغربي طيلة أيام السنة وحتى في الأعياد الدينية والوطنية.



فيما كتب أحدهم في تعليق على الصورة: ''الصورة تجسد معان كثيرة و يجي واحد شبعاااان في دارهم لحم و جالس معا والديه كايضرب في القطبان يقول ليك ما كايديروش خدمتهم''.

يشار إلى أن الإجماع الذي تحظى به أسرة الأمن الوطني في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة ينبع من نجاح جهودها في حفظ النظام وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.