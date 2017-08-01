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فضيحة بالموازاة مع عيد الأضحى: زوجة شابة تمارس الجنس مع عشيقها في حضور زوجها المسن

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 10:31 فضيحة بالموازاة مع عيد الأضحى: زوجة شابة تمارس الجنس مع عشيقها في حضور زوجها المسن | دولي
فضيحة بالموازاة مع عيد الأضحى: زوجة شابة تمارس الجنس مع عشيقها في حضور زوجها المسن
كشفت وسائل إعلام عربية، خلال الأسبوع الجاري، بأن مسنا لم يكن يدري خلال خلوده للنوم بمنزله، أن زوجته الشابة تخونه مع رجل من سنها، لكن صوت زوجته وصوت شخص غريب جعله يخرج من غرفته إلى غرفة مجاورة لها،

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عربية، خلال الأسبوع الجاري، بأن مسنا لم يكن يدري خلال خلوده للنوم بمنزله، أن زوجته الشابة تخونه مع رجل من سنها، لكن صوت زوجته وصوت شخص غريب جعله يخرج من غرفته إلى غرفة مجاورة لها، فوجد الباب مغلقًا من الداخل، واستعان بالجيران لكسره، فكانت الصدمة، بعد أن ضبط زوجته مع عشيقها.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفاصيل تلك الواقعة دارت أحداثها بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة بمصر، حيث تمكن عامل يدعى حسني عبد الخالق البالغ من العمر 70 سنة، من ضبط زوجته ''سنية.إ'' البالغة من العمر 35 سنة، رفقة ''أبانوب.ج'' البالغ من العمر 24 سنة، الذي يعمل كسائق.

وأكدت ذات المصادر أن العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، أوضح بأن الزوجة تعرفت على السائق منذ 5 أشهر في أثناء زيارتها لأسرتها بالبحيرة، وارتبطت عاطفيا به، مشيرة إلى أنها وجهت له الدعوة لزيارتها بمسكنها لممارسة الرذيلة معها، قائلة ''أنا اللي جبته البيت'' وأيد عشيقها أقوالها.

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