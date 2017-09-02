رجل كبير في السن ضربوه وسرقو ليه فلوسو باش كبيع وكيشري الماشية ﻿

تعرض رجل مسن في الثمانينات من عمره لاعتداء شنيع نواحي الخميسات بجماعة جمعة مول البلاد، من قبل 3 أشخاص بعد خروجه خلال فجر أحد الأيام المنصرمة متوجها نحو السوق من أجل اقتناء المواشي التي يقوم

''شوف تيفي''

تعرض رجل مسن في الثمانينات من عمره لاعتداء شنيع نواحي الخميسات بجماعة جمعة مول البلاد، من قبل 3 أشخاص بعد خروجه خلال فجر أحد الأيام المنصرمة متوجها نحو السوق من أجل اقتناء المواشي التي يقوم بتربيتها في البادية.

وقد تسبب هذا الاعتداء في حق الرجل المسن بإصابات بليغة في مناطق مختلفة من جسمه بعد تعرضه للضرب المبرح الذي كاد يتسبب في وفاته.

فيما سلب المعتدين الرجل المسن كل ما يملك من المال الذي كان يود به شراء المواشي ولاذوا بالفرار دون معرفة أي أثر لهم، حيث يتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور للرجل المسن وهو مصاب على مستوى الرأس إصابة بليغة أودت به إلى الغيبوبة التي استفاق منها مؤخرا لكن فاقدا للذاكرة.

و عبر نشطاء الفيسبوك عن استغرابهم من انعدام الضمير لدى المعتدين الذين كانوا يودون القضاء على حياة الرجل المسن داعين السلطات للتدخل من أجل القبض على المجرمين.