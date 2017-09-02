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مثير وبالصورة.. هام.. لافتة ''لي بغا يتزوج'' تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 01:58 مثير وبالصورة.. هام.. لافتة لي بغا يتزوج تشعل الفايسبوك | مجتمع
مثير وبالصورة.. هام.. لافتة ''لي بغا يتزوج'' تشعل الفايسبوك
أشعلت لافتة مثيرة عنونها صاحبها ''المخاطبة للزواج الأولى في المغرب'' مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت على صاحبها ويل من السخرية، وهناك من اعتبرها نصبا واحتيالا جديدا.

''شوف تيفي''

أشعلت لافتة مثيرة عنونها صاحبها "المخاطبة للزواج الأولى في المغرب" مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جرت على صاحبها ويل من السخرية، وهناك من اعتبرها نصبا واحتيالا جديدا.

ونشرت اللافتة أرقام هواتف خاصة بالنساء وأخرى خاصة بالرجال، وذلك للاتصال والاستفادة من الخدمات، التي تقدمها هذه الوكالة التي قيل عليها أنها مزحة جديدة في المغرب.

وعبر متابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خوفهم من هذه الخطوة، خصوصا أن صاحب الرقم الهاتفي غير معروف، ويمكن أن تستخدم هذه الأرقام في أشياء أخرى بعيدا عن الهدف الأساسي المعلن عنه...

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وكالة زواج مواقع التواصل الاجتماعي

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