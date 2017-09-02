 مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو | مجتمع

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه | دولي

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته | دولي

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة بالطوبة في أرقى شوارع باريس | دولي

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر | دولي

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر

فيديو طريف .. حولي خرج لجيران من السقف | بووز

فيديو طريف .. حولي خرج لجيران من السقف

بالصورة..الفنانة جميلة البدوي هازة جنوية نهار العيد وها أشنو كادير بها | ثقافة و فنون

بالصورة..الفنانة جميلة البدوي هازة جنوية نهار العيد وها أشنو كادير بها

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف | مجتمع

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها علانية صبيحة يوم العيد بمصلى مدينة سلا | مجتمع

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها

''رعاة'' سياسة الريع

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 00:51 مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو | مجتمع
مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو
مباشرة بعد انتهاء مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظيره المالي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور الملتقطة من المقابلة التي انتهت بسداسية نظيفة لصالح المنتخب المغربي مساء أمس

''شوف تيفي''

مباشرة بعد انتهاء مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظيره المالي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور الملتقطة من المقابلة التي انتهت بسداسية نظيفة لصالح المنتخب المغربي مساء أمس الجمعة.

ونشر فايسبوكيون مجموعة من التدوينات التي يشكرون فيها حكيم زياش ورونار وباقي اللاعبين الذي أدوا أدوارا طلائعية ومهمة داخل تشكيلة المنتخب المغربي، وعن الأداء المميز والقتالي الذي أبانوا عنه داخل رقعة الملعب.

وعبر الجمهور المغربي عن "تبوريشة" فريدة من نوعها، أحسوا بها بعد هذه المقابلة التاريخية التي عرفت تسجيل ستة أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل لا شيء لصالح

المنتخب المالي بأداء رجولي لم نعهده منذ أكثر من عشر سنوات .

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

زياش المنتخب المغرب رونار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف | مجتمع

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها علانية صبيحة يوم العيد بمصلى مدينة سلا | مجتمع

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها علانية صبيحة يوم العيد بمصلى مدينة سلا

ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى | مجتمع

ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى

مثير وبالصور..استياء فايسبوكي من استخدام سيارات الدولة في حمل الأضاحي..شوفوا الفوضى | مجتمع

مثير وبالصور..استياء فايسبوكي من استخدام سيارات الدولة في حمل الأضاحي..شوفوا الفوضى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت ساكنة كازا بخصوص صانع الأسنان لي كاين فالبرانس | بــووز
منذ 18 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت ساكنة كازا بخصوص صانع الأسنان لي كاين فالبرانس

معانا فنان:حوار مثير مع الفنانة ابتسام تسكت بعد مولودها الجديد بغاني بعيوبي/دموع+طرائف+أسرار خاصة لأول مرة | معانا فنان

معانا فنان:حوار مثير مع الفنانة ابتسام تسكت بعد مولودها الجديد ''بغاني بعيوبي''/دموع+طرائف+أسرار خاصة لأول مرة

خبر اليوم: أجواء وطقوس رائعة خلال احتفال المغاربة بعيد الأضحى | خبر اليوم

خبر اليوم: أجواء وطقوس رائعة خلال احتفال المغاربة بعيد الأضحى

بالفيديو...أجواء استثنائية لعيد الأضحى بالرباط | بــووز

بالفيديو...أجواء استثنائية لعيد الأضحى بالرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو | مجتمع
منذ 2 دقائق

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه | دولي

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته | دولي

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة بالطوبة في أرقى شوارع باريس | دولي

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.