مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو ﻿

مباشرة بعد انتهاء مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظيره المالي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور الملتقطة من المقابلة التي انتهت بسداسية نظيفة لصالح المنتخب المغربي مساء أمس

''شوف تيفي''

مباشرة بعد انتهاء مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظيره المالي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الصور الملتقطة من المقابلة التي انتهت بسداسية نظيفة لصالح المنتخب المغربي مساء أمس الجمعة.

ونشر فايسبوكيون مجموعة من التدوينات التي يشكرون فيها حكيم زياش ورونار وباقي اللاعبين الذي أدوا أدوارا طلائعية ومهمة داخل تشكيلة المنتخب المغربي، وعن الأداء المميز والقتالي الذي أبانوا عنه داخل رقعة الملعب.

وعبر الجمهور المغربي عن "تبوريشة" فريدة من نوعها، أحسوا بها بعد هذه المقابلة التاريخية التي عرفت تسجيل ستة أهداف لصالح المنتخب المغربي مقابل لا شيء لصالح

المنتخب المالي بأداء رجولي لم نعهده منذ أكثر من عشر سنوات .