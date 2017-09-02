 مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو | مجتمع

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه | دولي

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته | دولي

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة بالطوبة في أرقى شوارع باريس | دولي

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر | دولي

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر

فيديو طريف .. حولي خرج لجيران من السقف | بووز

فيديو طريف .. حولي خرج لجيران من السقف

بالصورة..الفنانة جميلة البدوي هازة جنوية نهار العيد وها أشنو كادير بها | ثقافة و فنون

بالصورة..الفنانة جميلة البدوي هازة جنوية نهار العيد وها أشنو كادير بها

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف | مجتمع

مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها علانية صبيحة يوم العيد بمصلى مدينة سلا | مجتمع

بالفيديو.. أعظم لحظات يوم العيد بالمغرب .. ساندرا أتت من الديار الاسبانية لتعلن إسلامها وشهادتها

''رعاة'' سياسة الريع

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه

بتاريــخ : 2 شتنبر 2017 / 00:42 مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه | دولي
مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه
فجر الأمير السعودي خالد آل سعود قنبلة في وجه الداعية المصري عمرو خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ ''فيسبوك''.

''شوف تيفي''

فجر الأمير السعودي خالد آل سعود قنبلة في وجه الداعية المصري عمرو خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ "فيسبوك".

وقال "آل سعود" في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول "حجة الوداع"، "أُشهد الله العلي العظيم في يوم عرفة المبارك إني أكرهك في الله".

وكشفت مصادر مصرية أن الفيديو المتداول كان سعيا من أجل جذب المتابعين عبر صفحاته حيث استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته، وخصصها لمتابعيه على صفحات

مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عمروخالد فايسبوك أمير سعودي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته | دولي

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة بالطوبة في أرقى شوارع باريس | دولي

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر | دولي

. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر

صادم وبالصورة.. جزائريون يستهزؤون من فقراء لا يستطيعون شراء أضحية العيد وها أشنو قالوا ليهم | دولي

صادم وبالصورة.. جزائريون يستهزؤون من فقراء لا يستطيعون شراء أضحية العيد وها أشنو قالوا ليهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو أشنو قالت ساكنة كازا بخصوص صانع الأسنان لي كاين فالبرانس | بــووز
منذ 19 دقيقة

بالفيديو..شوفو أشنو قالت ساكنة كازا بخصوص صانع الأسنان لي كاين فالبرانس

معانا فنان:حوار مثير مع الفنانة ابتسام تسكت بعد مولودها الجديد بغاني بعيوبي/دموع+طرائف+أسرار خاصة لأول مرة | معانا فنان

معانا فنان:حوار مثير مع الفنانة ابتسام تسكت بعد مولودها الجديد ''بغاني بعيوبي''/دموع+طرائف+أسرار خاصة لأول مرة

خبر اليوم: أجواء وطقوس رائعة خلال احتفال المغاربة بعيد الأضحى | خبر اليوم

خبر اليوم: أجواء وطقوس رائعة خلال احتفال المغاربة بعيد الأضحى

بالفيديو...أجواء استثنائية لعيد الأضحى بالرباط | بــووز

بالفيديو...أجواء استثنائية لعيد الأضحى بالرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو | مجتمع
منذ 4 دقائق

مثير وبالصورة.. المغاربة فرحانين بفوز المنتخب المغربي وها أشنو دارو

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه | دولي

مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته | دولي

عاجل:زلزال يهز اليونان هذه قوته

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة بالطوبة في أرقى شوارع باريس | دولي

آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.