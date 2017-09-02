مثير وصادم.. أمير سعودي يفجرها في وجه الداعية الشهير عمرو خالد وها أشنو قال ليه ﻿

فجر الأمير السعودي خالد آل سعود قنبلة في وجه الداعية المصري عمرو خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ ''فيسبوك''.

''شوف تيفي''

فجر الأمير السعودي خالد آل سعود قنبلة في وجه الداعية المصري عمرو خالد، وذلك على إثر تداول مقطع له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدعو لمتابعيه على صفحته بـ "فيسبوك".

وقال "آل سعود" في رده على إحدى التغريدات التي يدعو فيها الداعية المصري متابعيه لمشاهدة حلقته حول "حجة الوداع"، "أُشهد الله العلي العظيم في يوم عرفة المبارك إني أكرهك في الله".

وكشفت مصادر مصرية أن الفيديو المتداول كان سعيا من أجل جذب المتابعين عبر صفحاته حيث استثنى الداعية عموم المسلمين من دعواته، وخصصها لمتابعيه على صفحات

مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر".