آخر إبداعات الشفرة ...سرقة ''بالطوبة'' في أرقى شوارع باريس ﻿

نشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو يوثق لوسيلة جديدة من السرقات المعتمدة عبر الاستعانة بجرذان ميتة من أجل سرقة السياح خلال سحبهم المال من ماكينات الصراف الآلي في باريس.

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نشرت صحيفة ديلي ميل مقطع فيديو يوثق لوسيلة جديدة من السرقات المعتمدة عبر الاستعانة بجرذان ميتة من أجل سرقة السياح خلال سحبهم المال من ماكينات الصراف الآلي في باريس.

ويظهر في الفيديو مجموعة من المراهقين وهم يرعبون السياح من أجل الابتعاد عن الصراف وسرقة أموالهم عنوة، حيث تكرر فعلهم هذا دون أي تدخل من الشرطة إلا أنه ظهر أحد الأشخاص في اخر المقطع ليحد من هذه الأفعال التي قام بها 3 مراهقين.

يشار على أن شرطة باريس عبرت عن قلقها من تزايد عدد المراهقين الذين يمتهنون السرقة تراوح أعمارهن بين 12 و15 سنة، مستهدفين أماكن عدة في باريس ومن بينها المترو حيث يقومون هناك بسرقة ممتلكات الركاب.