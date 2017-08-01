. مهاجر مغربي يغتصب فتاة إسبانية قاصر ﻿

اعتقلت الشرطة الإسبانية، بمنطقة ماربيا جنوب إسبانيا، مهاجرا مغربيا يشتبه في اعتدائه جنسيا على فتاة إسبانية قاصر .

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اعتقلت الشرطة الإسبانية، بمنطقة ماربيا جنوب إسبانيا، مهاجرا مغربيا يشتبه في اعتدائه جنسيا على فتاة إسبانية قاصر .

وكشفت مصادر اسبانية أن الموقوف يبلغ من العمر 32 سنة، ويقطن بالقرب من مسكن الضحية القاصر البالغة من العمر 15 عاما.

وفي تفاصيل الحادث فإن الموقوف اقتحم منزل الضحية واعتدى عليها جنسيا، الأمر الذي دفع الفتاة إلى القفز من أعلى شرفة منزلها هربا من المعتدي، وهو ما تسبب لها في كسور في أنحاء جسمها.

هذا وقد تم نقل الضحية إلى المستشفى على وجه السرعة، في حين حضرت الشرطة إلى عين المكان لتتمكن من اعتقال الجاني وتفتح معه تحقيقا في الحادث.



