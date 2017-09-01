 مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف ﻿
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مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 23:36 مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف | مجتمع
مثير وبالصورة..صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بالبيضاء كانت صامتة والمكبرات خاسرين والمصلين كاعين بزاف
عبر العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، عن غضبهم الشديد بسبب ضياع خطبة عيد الأضحى عليهم خلال حضورهم لها بمسجد الحسن الثاني، نظرا للعطل الحاصل في العديد من مكبرات الصوت.

''شوف تيفي''

عبر العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، عن غضبهم الشديد بسبب ضياع خطبة عيد الأضحى عليهم خلال حضورهم لها بمسجد الحسن الثاني، نظرا للعطل الحاصل في العديد من مكبرات الصوت.

وأوضح هؤلاء النشطاء البيضاوين أن صلاة العيد بمسجد الحسن الثاني كانت ''صامتة''، حيث تعذر على المصلين سماع صوت التكبيرات وصوت الخطيب خلال إلقائه لخطبة العيد.

وكتب أحد النشطاء الغاضبين ''كيف للمصلين بمسجد الحسن الثاني أن يصلوا دون سماع الإمام دون سماع التكبير..صلاة صامتة، حيث يتم الركوع والسجود والسلام بحدس المصلين''.

 

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