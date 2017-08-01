 ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى ﻿
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ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 22:05 ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى | مجتمع
ضبط مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار تذاكر النقل تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى
أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، أن مراقبين محليين تابعين للجنة مركزية رصدوا مخالفات تتعلق بالزيادة، بشكل غير مبرر، في أسعار تذاكر بعض

''شوف تيفي''+''و م ع''

أفادت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الجمعة، أن مراقبين محليين تابعين للجنة مركزية رصدوا مخالفات تتعلق بالزيادة، بشكل غير مبرر، في أسعار تذاكر بعض الحافلات.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، ومن أجل مراقبة الأسعار ومحاربة الغش، تم تعيين لجنة مركزية مكونة من وزارة الداخلية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنيطت لها مهمة القيام بزيارات ميدانية مفاجئة قصد مراقبة أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن.

وأضاف البلاغ أن اللجنة قامت بزيارة المحطتين الطرقيتين القامرة بالرباط، أمس الخميس، وأولاد زيان بالدار البيضاء أول أمس الأربعاء ضبط خلالها المراقبون مخالفات تتعلق بالزيادة غير المبررة في أسعار التذاكر.

وحرصا على تطبيق القانون، يضيبف البلاغ، تم تحرير محاضر في حق المخالفين وإحالتها على القضاء قصد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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المغرب شوف تيفي الوزارة أسعار التذاكر محطة أولاد زيان الحكومة

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