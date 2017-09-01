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مثير ..القضاء يصدر مذكرة بحث في حق رجل أعمال مقيم في المغرب وها شكون

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 22:00 مثير ..القضاء يصدر مذكرة بحث في حق رجل أعمال مقيم في المغرب وها شكون | بوليتيك
مثير ..القضاء يصدر مذكرة بحث في حق رجل أعمال مقيم في المغرب وها شكون
أصدر القضاء الموريتاني صباح اليوم الجمعة مذكرتي اعتقال في حق رجلي الأعمال محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، حيث اتهمهما القضاء الموريتاني بـ''تقديم الرشوة''، حسب ما كشفت عنه مصادر

شوف تيفي

أصدر القضاء الموريتاني صباح اليوم الجمعة مذكرتي اعتقال في حق رجلي الأعمال محمد ولد بو عماتو، ومدير أعماله محمد ولد الدباغ، حيث اتهمهما القضاء الموريتاني بـ''تقديم الرشوة''، حسب ما كشفت عنه مصادر موريتانية.

واستجاب قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية والمالية لطلب النيابة إصدار مذكرة اعتقال في حق رجلي الأعمال الموجودين خارج البلاد، حيث يوجد ولد بو عماتو في مدينة مراكش بالمغرب منذ سنوات، فيما غادر ولد الدباغ موريتانيا شهر ماي الماضي، وصادر الأمن الموريتاني هواتفه وجهاز كومبيوتر كان بحوزته، وذلك من المعبر الرابط بين موريتانيا والسنغال في مدينة روصو جنوبي البلاد.

وكانت مصادر موريتانية في شهر يوليوز الماضي، قد كشفت عن بدء السلطات الموريتانية في تحضير ملف قانوني لاتهام رجلي الأعمال ولد بو عماتو، وولد الدباغ بزعزعة أمن البلاد، وإصدار مذكرات اعتقال دولية في حقهما، وذلك اعتمادا على وثائق وجدها الأمن الموريتاني جهاز الكومبيوتر المصادر من ولد الدباغ.

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موريتانيا قضاء اعتقال بحث

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