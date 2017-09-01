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مثير وبالصور..استياء فايسبوكي من استخدام سيارات الدولة في حمل الأضاحي..شوفوا الفوضى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 20:42 مثير وبالصور..استياء فايسبوكي من استخدام سيارات الدولة في حمل الأضاحي..شوفوا الفوضى | مجتمع
مثير وبالصور..استياء فايسبوكي من استخدام سيارات الدولة في حمل الأضاحي..شوفوا الفوضى
اقتنص مجموعة من المواطنين صورا لسيارات تابعة للدولة، استخدمها أصحابها في حمل أضاحي العيد، مما أجج استياء وغضب الفايسبوكيين المغاربة.

شوف تيفي

اقتنص مجموعة من المواطنين صورا لسيارات تابعة للدولة، استخدمها أصحابها في حمل أضاحي العيد، مما أجج استياء وغضب الفايسبوكيين المغاربة.

وانتشرت مجموعة من الصور في الصفحات الفايسبوكية، لمجموعة متنوعة من السيارات تحمل الترقيم ''المغرب''، ''ج''، و''M''، وهي تحمل الخرفان، باعتبارها سيارات تابعة سواء للبلديات والجماعات والمقاطعات.

وعبر الفايسبوكيين عن سخطهم من استغلال موظفو الدولة لسيارات الخدمة، مؤكدين أن المصالح الشخصية يجب أن تقضى بالسيارات الشخصية، وليس سيارات الدولة التي يدفع المغاربة ثمنها و بنزينها من جيوبهم.

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فيسبوك سيارات الدولة مقاطعات بلديات

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