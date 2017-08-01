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عاجل..هذا هو مصير ''بيدونة'' اللي ذبح ''ولد غالية'' من الوريد إلى الوريد بالبيضاء

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 19:49 عاجل..هذا هو مصير بيدونة اللي ذبح ولد غالية من الوريد إلى الوريد بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو مصير ''بيدونة'' اللي ذبح ''ولد غالية'' من الوريد إلى الوريد بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الشاب المتورط في جريمة ذبح ''ولد غالية'' بحي اسباتة بالبيضاء، سلم نفسه قبل قليل من يومه الجمعة، إلى الدائرة الأمنية رقم 23.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الشاب المتورط في جريمة ذبح ''ولد غالية'' بحي اسباتة بالبيضاء، سلم نفسه قبل قليل من يومه الجمعة، إلى الدائرة الأمنية رقم 23.

وحسب المصدر ذاته فإن الأمر يتعلق بشاب في عقده الثاني يدعى ''سعيد''، ويلقب بين أبناء حي سباتة بـ ''بيدونة''، موضحا بأنه اعترف خلال التحقيق معه بارتكابه لهذه الجريمة البشعة.

تجدر الإشارة إلى أن حي اسباتة، اهتز على وقع جريمة بشعة، بطلها ''بيدونة'' الذي أقدم في مشهد وصف بالمروع، بمباغتة ''ولد غالية'' وذبحه من الوريد إلى الوريد للانتقام منه بسبب خلاف وقع بينهما قبل أسبوع.

 

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المغرب شوف تيفي حي أسباتة الدائرة الأمنية سباتة الجريمة البشعة

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