 عاجل وحصري وبالصور..هذا هو ''ولد غالية'' اللي تذبح في البيضاء من الوريد إلى الوريد يوم العيد ﻿
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عاجل وحصري وبالصور..هذا هو ''ولد غالية'' اللي تذبح في البيضاء من الوريد إلى الوريد يوم العيد

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 19:25 عاجل وحصري وبالصور..هذا هو ولد غالية اللي تذبح في البيضاء من الوريد إلى الوريد يوم العيد | حوادث و حقوق
عاجل وحصري وبالصور..هذا هو ''ولد غالية'' اللي تذبح في البيضاء من الوريد إلى الوريد يوم العيد
حصلت ''شوف تيفي'' على صور للملقب بـ ''ولد غالية''، والذي سقط يومه الجمعة، ضحية جريمة قتل بشعة بحي اسباتة بالبيضاء، بعد أن قام شاب يقطن معه بنفس الحي بذبحه من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين ''مدية''.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صور للملقب بـ ''ولد غالية''، والذي سقط يومه الجمعة، ضحية جريمة قتل بشعة بحي اسباتة بالبيضاء، بعد أن قام شاب يقطن معه بنفس الحي بذبحه من الوريد إلى الوريد بواسطة سكين ''مدية''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن ''ولد غالية'' في عقده الثاني، معروف بين أبناء حيه بسلوكاته الخطيرة والذي جعله عدوا للعديد من الأشخاص من بينهم مرتكب الجريمة، الذي أقدم على الانتقام منه بطريقة بشعة، حولت فرحة عيد الأضحى بالحي المذكور إلى مأساة وفاجعة حقيقية.

وأكد المصدر ذاته أن مرتكب الجريمة، وفور مشاهدته لـ ''ولد غالية'' الذي قام قبل أسبوع بانتزاع ساعته وحذائه الرياضي بالقوة، وبسبب شعوره بـ ''الحكرة'' توجه صوبه، وأقدم في مشهد مروع بذبحه من الوريد إلى الوريد.

تجدر الإشارة إلى أن الضحية، تم نقلها في البداية بعد الجريمة إلى مستشفى بن مسيك وهو ما بين الحياة والموت قبل أن يتم نقله إلى مستشفى 20 غشت حيث لفظ به أنفاسه الأخيرة.

 

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المغرب شوف تيفي ولد غالية الدار البيضاء سباتة جريمة

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