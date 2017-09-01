بالصور..في يوم عيد الأضحى: شوارع المدن المغربية غرقات بالأزبال ﻿

بعد ساعات قليلة من ذبح أضاحي العيد يومه الجمعة، تحولت شوارع المدن المغربية إلى ''مكب للنفايات''، حيث قام مواطنون برمي مخلفات الأكباش، ما تسبب في تشويه المنظر العام لهذه الشوارع وتلوث المكان.

''شوف تيفي''

بعد ساعات قليلة من ذبح أضاحي العيد يومه الجمعة، تحولت شوارع المدن المغربية إلى ''مكب للنفايات''، حيث قام مواطنون برمي مخلفات الأكباش، ما تسبب في تشويه المنظر العام لهذه الشوارع وتلوث المكان.

ونشر العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الصور التي تم التقاطها بمدن ''الدار البيضاء، وسلا، وطنجة''، والتي أظهرت كمية مخلفات أضاحي العيد، قام مواطنون برميها وسط الشوارع بدل وضعها في حاويات الأزبال.

وأكد هؤلاء النشطاء أن ضحية هذه الممارسات سيكون هم العاملون في مجال النظافة سواء التابعون إلى الجماعات المحلية أو التابعين لشركات خاصة، والذين سيضطرون خلال اليومين المقبلين إلى تحمل تعب تنظيف هذه الشوارع.