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عاجل..جريمة تهز البيضاء يوم عيد الأضحى: على طريقة دبح أضاحي العيد..شخص يذبح شابا من الوريد إلى الوريد

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 17:20 عاجل..جريمة تهز البيضاء يوم عيد الأضحى: على طريقة دبح أضاحي العيد..شخص يذبح شابا من الوريد إلى الوريد | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة تهز البيضاء يوم عيد الأضحى: على طريقة دبح أضاحي العيد..شخص يذبح شابا من الوريد إلى الوريد
اهتز حي اسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص خطير، أقدم على ذبح شاب ملقب بـ ''ولد غالية'' من الوريد إلى الوريد.

''شوف تيفي''

اهتز حي اسباتة بالبيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، بطلها شخص خطير، أقدم على ذبح شاب ملقب بـ ''ولد غالية'' من الوريد إلى الوريد.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الجريمة، وقعت بسبب تصفية حسابات بين الطرفين، حيق قام الضحية قبل أسبوع بسرقة ساعة وحذاء رياضي لمرتكب الجريمة، ما جعل هذا الأخير، يقوم بالتربص به، قبل أن يعمد إلى ذبحه من الوريد إلى الوريد، تاركا إياه جثة هامدة غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر فر إلى وجهة غير معلومة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة.

 

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المغرب شوف تيفي سباتة الضحية الجريمة المصالح الأمنية

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