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صور أرملة مغربية ذبحات وسلخات الحولي تشعل الفايسبوك

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 17:05 صور أرملة مغربية ذبحات وسلخات الحولي تشعل الفايسبوك | مجتمع
صور أرملة مغربية ذبحات وسلخات الحولي تشعل الفايسبوك
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور أرملة مغربية، قامت بذبح أضحية العيد بنفسها وأعدت ''السقيطة'' وهو ما أثار إعجاب آلاف النشطاء.

 ''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صور أرملة مغربية، قامت بذبح أضحية العيد بنفسها وأعدت ''السقيطة'' وهو ما أثار إعجاب آلاف النشطاء.

وقامت هذه الصفحات بنشر الصور التي تفاعل معها نشطاء، حيث تباينت الآراء بخصوص السماح للمرأة بالذبح، بين مؤكد بشرعيتها في الدين الإسلامي وبين محرم إياها، نافين وجود دليل شرعي من الكتاب أو السنة يسمح لها بذبح أضحية العيد.

تجدر الإشارة إلى أن ''شيوخا''، أكدوا لـ ''شوف تيفي'' أن المرأة يمكن أن تذبح بنفسها أضحية العيد في حال كانت تعيش وحيدة أو أرملة أو كان زوجها عاجزا عن القيام بهذه العملية، موضحين أن المرأة يحرم عليها الذبح إذا ما كان بها دم الحيض.

 

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