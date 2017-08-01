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عاجل..جريمة قتل بشعة تهز الجديدة يوم عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 16:33 عاجل..جريمة قتل بشعة تهز الجديدة يوم عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه | حوادث و حقوق
عاجل..جريمة قتل بشعة تهز الجديدة يوم عيد الأضحى: شاب يقتل شقيقه
اهتزت منطقة الحوزية الواقعة بين مدينة أزمور ومدينة الجديدة، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقه الذي جه له طعنات بواسطة السلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

اهتزت منطقة الحوزية الواقعة بين مدينة أزمور ومدينة الجديدة، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب على يد شقيقه الذي جه له طعنات بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب مصادر جديدية محلية فإن نقاشا حادا نشب بين الشقيقين ، لتتطور الأمور إلى وقوع معركة دموية بينهما تبادلا خلالها الضرب والجرح، ما أسفر عن إصابة أحدهما بجروح خطيرة، تم على إثرها نقله إلى مستشفى محمد الخامس بالجديدة والتي لفظ بها أنفاسه الأخيرة.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة، وأيضا لإيقاف المتورط في ارتكابها والذي فر إلى وجهة غير معلومة.

 

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