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مهنة تشواط الريوس فرصة للعاطلين من الشباب لكسب المال

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 15:43 مهنة تشواط الريوس فرصة للعاطلين من الشباب لكسب المال | مجتمع
مهنة تشواط الريوس فرصة للعاطلين من الشباب لكسب المال
يبادر العديد من الشباب المغربي صبيحة يوم عيد الأضحى إلى شي رؤوس الخرفان في الطرقات والأزقة الشعبية، حيث يحترف مجموعة من الشباب هذه المهنة الموسمية التي لا تكاد تتجاوز يوم واحد تاركين وراءهم ساحات

شوف تيفي

يبادر العديد من الشباب المغربي صبيحة يوم عيد الأضحى إلى شي رؤوس الخرفان في الطرقات والأزقة الشعبية، حيث يحترف مجموعة من الشباب هذه المهنة الموسمية التي لا تكاد تتجاوز يوم واحد تاركين وراءهم ساحات محترقة، بسبب مخلفات شي تلك الرؤوس.

فيما تشغل ليوم أو يومين مهنة "شي الرؤوس" شبابا عاطلا، كما أنها تساهم في إراحة الكثير من الأسر من مشكلة تدبر أمر رؤوس أضحياتهم.

في حين بعد انتهاء العائلة من ذبح أضحيتها ولربح الوقت والجهد وكذا تجنب "الأوساخ"، ترسل رؤوس الأضاحي الى المكلف بالشي، الذي يعمد هو الآخر إلى إشعال النيران من الخشب وإطارات السيارات أحيانا، ليستقبل طيلة نهار العيد رؤوس الأضاحي من السكان" مقابل مبلغ 10 أو 20 درهما.

إلا أن آخرون يرون أن هذه المهنة تزيد من تلوث البيئة، وتسيء للمنظر العام لأحياء المدن، إذ تتحول إلى ما يشبه "ساحة خرجت لتوها من حرب مدمرة".

 

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شوف تيفي مهنة تشواط عيد الأضحى شباب عاطلين

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