مأساة وفاجعة حقيقية: مختل عقلي يتسبب في مقتل أسرة بأكملها في الصخيرات يوم عيد الأضحى+تفاصيل مؤلمة ﻿

اهتزت مدينة الصخيرات في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع فاجعة طرقية جد خطيرة، بطلها مختل عقلي تسبب في انقلاب سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، كانوا بداخلها.





"شوف تيفي"

اهتزت مدينة الصخيرات في الساعات الأولى من يومه الجمعة، على وقع فاجعة طرقية جد خطيرة، بطلها مختل عقلي تسبب في انقلاب سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، كانوا بداخلها.

وحسب مصادر محلية فإن المختل العقلي، كان يحاول تجاوز الطريق السيار بالصخيرات، وهو ما دفع بسائق السيارة التي كانت تسير بسرعة، إلى محاولة الانحراف عن مساره لتجنب الاصطدام به إلا أن الأقدار شاءت أن تنقلب السيارة وعلى متنها 4 أشخاص من أسرة واحدة ، فارقوا الحياة على الفور، بالإضافة إلى وفاة المختل.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، وقامت بمعاينة جثة القتلى التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.





