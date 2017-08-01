جريمة جد بشعة : مسخوط الوالدين قتل والدته وأكل قلبها بعد طهيه+تفاصيل خطيرة ﻿

شهدت الهند مؤخرا ، جريمة قتل بشعة، بطلها شابٌ هندي، قتل والدته طعنا، بعد رفضها منحه مبلغاً من المال لشراء قنينة كحول، قبل أن يقدم على اخراجَ قلبها وتناوله بعد طهيه مع التوابل والصلصلة.

"شوف تيفي"



شهدت الهند مؤخرا ، جريمة قتل بشعة، بطلها شابٌ هندي، قتل والدته طعنا، بعد رفضها منحه مبلغاً من المال لشراء قنينة كحول، قبل أن يقدم على اخراجَ قلبها وتناوله بعد طهيه مع التوابل والصلصلة.

وحسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية فقد قالت الشرطة إن الشاب المدعو "سونيل كوتشاكورني" البالغ من العمر "35 عاماً"، قتل والدته المسماة "يلافا" البالغة من العمر قيد حايتها 65 عاماً، داخل منزلهم بعد دخولهم في حالة هستيرية لرفضها منحه مبلغا ماليا لاقتناء الكحول.



وأضافت الصحيفة أن جيران الضحية، أبلغوا الشرطة بعد سماع صراخها، مضيفة أن الشرطة حلت بعين المكان، ووجدت الضحية جثة هامدة، ليتم إيقاف ابنها الذي تناول قلبها كوجبة.





