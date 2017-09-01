مؤثر وبالصور..ليلى الحديوي تتذكر يوم عيد الأضحى والدها الذي توفي بفاجعة منى ﻿

نشرت عارضة الأزياء ليلى الحديوي، يومه الجمعة على حسابها بالفايسبوك، صورة قديمة جمعتها بوالدها ''نور الدين الحديوي'' الذي فارق الحياة قبل سنتين خلال فاجعة منى والتي راح ضحيتها المئات من الحجاج.



"شوف تيفي"

نشرت عارضة الأزياء ليلى الحديوي، يومه الجمعة على حسابها بالفايسبوك، صورة قديمة جمعتها بوالدها "نور الدين الحديوي" الذي فارق الحياة قبل سنتين خلال فاجعة منى والتي راح ضحيتها المئات من الحجاج.



وكتبت الحديوي إلى جانب الصورة، تدوينة جد مؤثرة، قالت فيها: "اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي خاص جدا ... يوم ليس كباقي الأيام..مرت سنتان..اللهم ارحم روحك ورح جميع أموات المؤمينين..أفتتقدك".



وتفاعل جميع المعجبين مع ليلى الحديوي، مؤكدين بأن والدها كان رجل دين، وفارق الحياة في أطهر مكان على الأرض، متمنين أن يكون من المغفور لهم الفائزين بالجنة.