اليوم سيمر كويكب ضخم بالقرب من الأرض ﻿

من المنتظر أن يشهد كوكب الأرض يومه الجمعة مرور كويكب ضخم يبلغ طوله من 15 إلى 30 مترا بشكل قريب جدا منه، على مسافة 4.4 ملايين ميل فقط من الأرض، أي ما يعادل 18 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، حسب ما ذكره

شوف تيفي

من المنتظر أن يشهد كوكب الأرض يومه الجمعة مرور كويكب ضخم يبلغ طوله من 15 إلى 30 مترا بشكل قريب جدا منه، على مسافة 4.4 ملايين ميل فقط من الأرض، أي ما يعادل 18 أضعاف المسافة بين الأرض والقمر، حسب ما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

فيما يطلق على الكويكب اسم "فلورنس" ويعد الأضخم من بين الكويكبات التي مرت قرب الأرض منذ بدأت ناسا تسجيل بياناتها، مما يتيح للعلماء فرصة لا مثيل لها من أجل رصده ودراسته.

يشار إلى أن الكويكب لن يصطدم بكوكب الأرض، بالرغم من كبر حجمه وذلك ما أكده ديلتف كوشمي من وكالة الفضاء الأوروبية .