أكباش الفنانين المغاربة يثيرون إعجاب متابعيهم عبر حساباتهم الاجتماعية ﻿

يعتاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الأضحى مشاركة متابعيهم صور أكباشهم والأجواء المصاحبة له، حيث لا يختلف الأمر أيضا مع مجموعة من الفنانين الذين يقومون بنشر صور لخروفهم عبر

شوف تيفي

يعتاد جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة عيد الأضحى مشاركة متابعيهم صور أكباشهم والأجواء المصاحبة له، حيث لا يختلف الأمر أيضا مع مجموعة من الفنانين الذين يقومون بنشر صور لخروفهم عبر حساباتهم الاجتماعية بغية تقريب جمهورهم من حياتهم الشخصية الذي يترقب بكل شوق ولهفة جديدهم على الصعيدين الفني والشخصي.

ومن بين الفنانين الذين شارك فرحته مع جمهوره الفنان زهير البهاوي، وذلك بنشره عبر حسابه الرسمي صورة له مع أضحية العيد.

فيما الفنان المغربي عمر لطفي طلب من متابعيه رأيهم والنصائح الضرورية لاقتناء الأضحية، عبر تعليق مصاحب لصورة له مع أكباش.

إلى جانبهم نجد الفنان زكرياء الغافولي الذي شارك صورة ساخرة له مع الكبش نالت إعجاب متابعيه عبر حسابه الرسمي " إنستغرام".

وبدوره قام الفنان اللبناني رياض العمر المقيم بالمغرب بنشر صورة له بصفحته الخاصة « فايسبوك » بجانب الكبش، وأرفقها بتعليق ساخر يقول فيه : "هيدا جونا وكل عيد وانت بخير، انظر حولي، شوف الحولي، قال الحولي

مآآآء".

كما لاقت صورة كبش الفنان نعمان بلعياشي استحسانا كبيرا وتعليقات إيجابية من متابعيه عبر حسابه الرسمي "إنستغرام".