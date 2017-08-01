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أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 10:34 أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الأضحى | دولي
أكثر من مليوني حاج يرمون جمرة العقبة الكبرى ويحتفلون بأول أيام عيد الأضحى
بدأ أكثر من مليوني حاج منذ فجر يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، رمي جمرة العقبة الكبرى رمزا لرفض غواية الشيطان وذلك بعد نفرتهم من مزدلفة.

" شوف تيفي"+"وكالات"

 

بدأ أكثر من مليوني حاج منذ فجر يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى، رمي جمرة العقبة الكبرى رمزا لرفض غواية الشيطان وذلك بعد نفرتهم من مزدلفة.

وأفادت الهيئة السعودية العامة للإحصاء أن عدد الحجاج لهذا العام بلغ مليونان و352 الفا و122 حاجا بينهم مليونا و752 ألفا و14 حاجا قدموا من خارج المملكة السعودية.

ووقت الرمي المحدد هو من فجر يوم عيد الأضحى إلى فجر اليوم التالي، ولكن السنة أن يكون الرمي ما بين طلوع الشمس الى الزوال.

وبعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة الكبرى يتولى الحاج ذبح الهدي ثم يحلق شعر رأسه أو يقصره.

وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والتحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى ليبيت بها أيام التشريق.

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