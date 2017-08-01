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مؤلم وبالفيديو..عيد الأضحى يعيد ذكرى إعدام الزعيم العربي صدام حسين

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 10:27 مؤلم وبالفيديو..عيد الأضحى يعيد ذكرى إعدام الزعيم العربي صدام حسين | دولي
مؤلم وبالفيديو..عيد الأضحى يعيد ذكرى إعدام الزعيم العربي صدام حسين
في مثل هذا اليوم وبفجر عيد الأضحى سنة 2006، اهتز العالم العربي والإسلامي، على وقع حدثا بات الجميع يتذكره بحلول هذه المناسبة، ويتعلق الأمر بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين صباح 30 دجنبر الموافق

"شوف تيفي"

 

في مثل هذا اليوم وبفجر عيد الأضحى سنة 2006، اهتز العالم العربي والإسلامي، على وقع حدثا بات الجميع يتذكره بحلول هذه المناسبة، ويتعلق الأمر بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين صباح 30 دجنبر الموافق للعاشر من ذي الحجة الذي يعد أول أيام عيد الأضحى المبارك.

إعدام صدام حسين، تم شنقا فجر يوم عيد الأضحى العاشر من ذو الحجة الموافق 30 دجنبر عام 2006 وهو يبلغ من العمر 69 عاما، وذلك بعد أن قام الجيش الأمريكي بتسليمه حينها للحكومة العراقية التي تكلفت بإعدامه وإنهاء حياة زعيم عربي في يوم يعد من بين أفضل الأيام لدى المسلمين في جميع الدول العربية، والذين استغربوا واستنكروا القيام بإعدامه فجر عيدهم الأكبر.

وكانت العديد من القنوات العربية، قد نشرت صباح يوم عيد الأضحى مقطع فيديو هز مشاعر المسلمين والذي يوثق لحظة إعدام صدام حسين الذي ظهر شامخا صامدا وهو ينطق الشهادتين ويوجه العتاب للمحيطين به.

تجدر الإشارة إلى أن صدام حسين سقط بعد غزو العراق، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2003، وتم إعدامه فجر عيد الأضحى، بعد أن أدانته المحكمة الجنائية العراقية بالتورط في العديد من القضايا.

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