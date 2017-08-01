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وضع فنانة عربية السجن بأول أيام عيد الأضحى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 09:59 وضع فنانة عربية السجن بأول أيام عيد الأضحى | ثقافة و فنون
وضع فنانة عربية السجن بأول أيام عيد الأضحى
كشف موقع ''الرأي العام'' الموريتاني، يومه الجمعة، أن النيابة العامة الموريتانية، أحالت ليلة أمس الخميس الشيخة والفنانة المعلومة منت الميداح،على السجنالمدني.

"شوف تيفي"

كشف موقع "الرأي العام" الموريتاني، يومه الجمعة، أن النيابة العامة الموريتانية، أحالت ليلة أمس الخميس الشيخة والفنانة المعلومة منت الميداح،على السجنالمدني.

وأضاف الموقع المذكور بأن النياية العامة، أحالت كذلك السيناتور محمد ولدغدة و أحمد ولد أبارك السجن المدني بنواكشوط،وقررت وضع مجموعة من الصحفيين والنقابيين المشمولين في الملف تحت الرقابة القضائية، وأصدرت قرارا باعتقال رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو، ومحمد ولد الدباغ، وذلك بسبب انتمائهم لصفوف المعارضة.

وأشار ذات الموقع إلى أن المعلومة، تعتبر أول فنانة موريتانية يتم إيداعها السجن،وفي تصريحات أولية ذكرت الفنانة أنها تتشرف بإيداعها السجن دفاعا عن وطنها ومصالح مواطنيه.



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