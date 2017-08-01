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يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 09:11 يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى
شهدت الطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة وبالتحديد على مستوى منطقة بير الجديد، خلال الساعات الأولى من يومه الجمعة، فاجعة طرقية عقب اصطدام شاحنة محملة برؤوس الأغنام وسيارة خفيفة ما تسبب في

"شوف تيفي "

شهدت الطريق السيار الرابطة بين البيضاء والجديدة وبالتحديد على مستوى منطقة بير الجديد، خلال الساعات الأولى من يومه الجمعة، فاجعة طرقية عقب اصطدام شاحنة محملة برؤوس الأغنام وسيارة خفيفة ما تسبب في مقتل شخصين ينحدرون من إحدى دول أفريقيا جنوب الصحراء .

وحسب المعطيات الخاصة بالحادث فإن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها السيارة الخفيفة، كانت سببا في وقوع هذه الفاجعة الطرقية، مشيرة إلى أن السيارة اصطدمت بقوة كبيرة بالشاحنة ما أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها.

وفور وقوع الحادث حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان ، بينما تم نقل جثمان الضحيتين إلى مستودع الأموات.

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