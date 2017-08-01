هام للمغاربة. ..طقس حار وزخات مطرية بهذه المناطق يوم عيد الأضحى ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية بالواجهة المتوسطية.



"شوف تيفي "

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا بداخل المملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة من المحتمل أن تعطي قطرات مطرية أو زخات مطرية رعدية بالواجهة المتوسطية.

كما ستتكون سحب منخفضة بالقرب من السواحل المحيطية الوسطى مع احتمال بعض القطرات المطرية، فيما ستهم سحب ركامية المرتفعات.

وستكون الأجواء مستقرة في باقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشرقي بالبوغاز وضعيفة بالواجهة المتوسطية وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 9 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب البلاد، وما بين 15 و21 درجة في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتراوح ما بين 19 و24 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 25 و30 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة وسوس، وما بين 36 و38 درجة بداخل الغرب واللوكوس وسهول تادلة والرحامنة والحوز والجنوب الشرقي وأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة ومهدية وبين طرفاية ولكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بين آسفي وطرفاية.



