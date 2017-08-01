 أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..12 قتيلا بينهم 11 تلميذة حصيلة حادث مروع بهذه الدولة الإسلامية يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق

عاجل..12 قتيلا بينهم 11 تلميذة حصيلة حادث مروع بهذه الدولة الإسلامية يوم عيد الأضحى

يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى

رشقت سائقة بمحتوى علبة تحليل البول.. بعد أن قالت الأخيرة لها: نهارك سعيد! | حوادث و حقوق

رشقت سائقة بمحتوى علبة تحليل البول.. بعد أن قالت الأخيرة لها: ''نهارك سعيد!''

هام للمغاربة. ..طقس حار وزخات مطرية بهذه المناطق يوم عيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة. ..طقس حار وزخات مطرية بهذه المناطق يوم عيد الأضحى

أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى | دولي

أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى

لاعبو الرجاء يهنئون الجماهير بعيد الأضحى | بووز

لاعبو الرجاء يهنئون الجماهير بعيد الأضحى

شاهد استعداد السوريون لعيد الأضحى | بووز

شاهد استعداد السوريون لعيد الأضحى

المغرب يعمل على أن يكون صوتا لإفريقيا في طرح إشكالية الهجرة | بووز

المغرب يعمل على أن يكون صوتا لإفريقيا في طرح إشكالية الهجرة

''رعاة'' سياسة الريع

أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 08:37 أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى | دولي
أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى
هنأت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس المسلمين عبر العالم بمناسبة عيد الأضحى.

"شوف تيفي "+"ومن ع"

هنأت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس المسلمين عبر العالم بمناسبة عيد الأضحى.

وقال كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية ريكس تيلرسون في بيان له " في الوقت الذي يشارف فيه موسم الحج على الانتهاء ، أتمنى لكافة المسلمين عبر العالم عيد أضحى مبارك".

وأضاف "عيد الاضحى هو لحظة خاصة يقوم فيها ملايين المسلمين بأعمال الخير ويتعاطفون مع المحتاجين ويتواصلون مع اسرهم واصدقائهم".

كما أبرز أنها" لحظة خاصة يصلي فيها المسلمون معا على الرغم من اختلاف أصولهم"، مشيرا الى أن وزارة الخارجية الامريكية" تتمنى للمسلمين في العالم أجمع عيدا سعيدا".

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الولايات المتحدة الأمريكية عيد الأضحى

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى

مثير..ممثلة عالمية تتهم ترامب بالاغتصاب وهذه هي التفاصيل المثيرة | دولي

مثير..ممثلة عالمية تتهم ترامب بالاغتصاب وهذه هي التفاصيل المثيرة

مثير وبالصورة..ميكروفون إمام المسجد الحرام من الذهب الخالص | دولي

مثير وبالصورة..ميكروفون إمام المسجد الحرام من الذهب الخالص

بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية | دولي

بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..أم محكورة..كنخدم غير فالديور و ملقيتش باش نشري لوليداتي الحولي ديال العيد | حالة خاصة
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..أم محكورة..كنخدم غير فالديور و ملقيتش باش نشري لوليداتي الحولي ديال العيد

8 إصابات بتفجير استهدف حافلة سجن في تركيا | قنوات أخرى

8 إصابات بتفجير استهدف حافلة سجن في تركيا

بث مباشر من الجامع الكبير في موسكو.. روسيا تحتفل بعيد الأضحى المبارك | قنوات أخرى

بث مباشر من ''الجامع الكبير'' في موسكو.. روسيا تحتفل بعيد الأضحى المبارك

حصاد اليوم : تفاصيل نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد | حصاد اليوم

حصاد اليوم : تفاصيل نقل البوليسية البوكوصة من فاس إلى برشيد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..12 قتيلا بينهم 11 تلميذة حصيلة حادث مروع بهذه الدولة الإسلامية يوم عيد الأضحى | حوادث و حقوق
منذ 19 دقيقة

عاجل..12 قتيلا بينهم 11 تلميذة حصيلة حادث مروع بهذه الدولة الإسلامية يوم عيد الأضحى

يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة. .. فاجعة طرقية ضواحي البيضاء يوم عيد الأضحى ..وهذا عدد القتلى

رشقت سائقة بمحتوى علبة تحليل البول.. بعد أن قالت الأخيرة لها: نهارك سعيد! | حوادث و حقوق

رشقت سائقة بمحتوى علبة تحليل البول.. بعد أن قالت الأخيرة لها: ''نهارك سعيد!''

هام للمغاربة. ..طقس حار وزخات مطرية بهذه المناطق يوم عيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة. ..طقس حار وزخات مطرية بهذه المناطق يوم عيد الأضحى

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.