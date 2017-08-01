أمريكا تهنئ المسلمين بمناسبة عيد الأضحى ﻿

هنأت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس المسلمين عبر العالم بمناسبة عيد الأضحى.

"شوف تيفي "+"ومن ع"

هنأت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس المسلمين عبر العالم بمناسبة عيد الأضحى.

وقال كاتب الدولة الأمريكي في الخارجية ريكس تيلرسون في بيان له " في الوقت الذي يشارف فيه موسم الحج على الانتهاء ، أتمنى لكافة المسلمين عبر العالم عيد أضحى مبارك".

وأضاف "عيد الاضحى هو لحظة خاصة يقوم فيها ملايين المسلمين بأعمال الخير ويتعاطفون مع المحتاجين ويتواصلون مع اسرهم واصدقائهم".

كما أبرز أنها" لحظة خاصة يصلي فيها المسلمون معا على الرغم من اختلاف أصولهم"، مشيرا الى أن وزارة الخارجية الامريكية" تتمنى للمسلمين في العالم أجمع عيدا سعيدا".