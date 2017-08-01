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عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 08:31 عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى | دولي
عاجل. .فاجعة تهز هذه الدولة يوم عيد الأضحى. .وهذا عدد القتلى
تسبب انهيار مبنى سكني في مدينة بومباي الهندية الى 33 قتيلا يومه الجمعة بعدما عثرت فرق الانقاذ على جثث أكثر من 12 شخصا تحت الأنقاض، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس .

"شوف تيفي "

 

تسبب انهيار مبنى سكني في مدينة بومباي الهندية الى 33 قتيلا يومه الجمعة بعدما عثرت فرق الانقاذ على جثث أكثر من 12 شخصا تحت الأنقاض، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس .

وقالت السلطات إنه تم انتشال جثث 22 رجلا وثماني نساء وثلاثة اطفال ليلا من بين أنقاض المبنى الذي يقع في حي بندي بازار المكتظ بعد هطول امطار غزيرة.

وكانت السلطات اكدت حسب الوكالة الفرنسية أن المبنى المشيد منذ 117 عاما غير آمن للسكن وسيتم هدمه في اطار مشروع تطوير مدني في بندي بازار.

وقال تاناجي كامبل الناطق باسم إدارة الكوارث في السلطة المدنية لبومباي، لوكالة فرانس بريس "انتشلنا 15 جثة مما يرفع الحصيلة الاجمالية للقتلى الى 33 شخصا"، بعد الاعلان عن مقتل 18 شخصا.

وبين القتلى ثلاثة أطفال هم طفل في الثانية عشرة وفتاتان تبلغان من العمر 11 و14 عاما.

 

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