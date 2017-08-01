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مثير..ممثلة عالمية تتهم ترامب بالاغتصاب وهذه هي التفاصيل المثيرة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2017 / 02:12 مثير..ممثلة عالمية تتهم ترامب بالاغتصاب وهذه هي التفاصيل المثيرة | دولي
مثير..ممثلة عالمية تتهم ترامب بالاغتصاب وهذه هي التفاصيل المثيرة
اتهمت النجمة العالمية سلمى حايك الرئيس الأميركي دونالد ترامب باغتصابها سنة 1994 حين لم تكن تجاوزت بعد الـ13عاما، حسب ما كشفت عنه ''الديار اللبنانية''.

''شوف تيفي''

اتهمت النجمة العالمية سلمى حايك الرئيس الأميركي دونالد ترامب باغتصابها سنة 1994 حين لم تكن تجاوزت بعد الـ13عاما، حسب ما كشفت عنه "الديار اللبنانية".

وأكدت الممثلة والمخرجة أنه تم التكتم على هذه القضية تماما، إلى أن أصبح ترامب رئيسا للولايات المتحدة، ودعت الصحافيين إلى التقصي حول الموضوع.

وأضافت المصادر ذاتها أنه قد سبق أن خرجت هذه القضية من الظل للمرة الأولى سنة 2013، عندما أكدت سيدة لم تفصح عن اسمها الحقيقي أنها تعرضت للاغتصاب من طرف ترامب، وتم تحديد ندوة صحافية للتصريح باتهاماتها والكشف عن هويتها الحقيقية آنذاك، لكن الضحية تراجعت عن قرارها، بعدما أكدت أنها تعرضت لتهديدات بالقتل، حسب تصريحات سلمى حايك.

وسبق للنجمة أن أثارت الموضوع في أواخر 2016، لكنها لم تجد أذنا صاغية، لذا عادت إليه أخيرا في محاولة لاستغلال موجة الغضب المتصاعدة من تصرفات الرئيس الأمريكي وقراراته الخطيرة.

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ترامب اغتصاب سلمى حايك فن أمريكا

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