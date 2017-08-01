مثير..حضيو راسكم البنات ..شوفوا طلاء الأظافر أشنو كيدير ﻿

توصلت دراسة حديثة إلى أن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس وطلاء الأظافر قد تؤثر على الخصوبة، هذا في الوقت الذي يزداد فيه إقبال النساء على مواد التجميل وارتداء آخر صيحات ملابس الموضة.

''شوف تيفي''

توصلت دراسة حديثة إلى أن بعض المواد التي تدخل في صناعة الملابس وطلاء الأظافر قد تؤثر على الخصوبة، هذا في الوقت الذي يزداد فيه إقبال النساء على مواد التجميل وارتداء آخر صيحات ملابس الموضة.

وكشفت مصادر ألمانية الخميس، إلى أن النساء، اللواتي يحتوي بولهن على نسب مرتفعة من مواد مقاومة للحرائق، قد يواجهن صعوبة في الحمل وإتمامه بسلام.

وأضافت الدراسة أن هذه المواد الكيماوية المؤثرة على صحة النساء تستعمل في صناعة الملابس وأقمشة الأثاث والمواد المقاومة للحرائق، وتوجد أيضا في طلاء الأظافر ومقاعد السيارات.

واستندت نتائج الدراسة إلى فحص أجري على 211 من النساء ذهبن إلى عيادة للخصوبة لإجراء عمليات تلقيح اصطناعي، وأظهرت الاختبارات المعملية ارتفاع مستويات ثلاث مواد تستخدم في مقاومة الحرائق في بول السيدات، النابعة من مجموعة من الأشياء التي تستعملها النساء.

وفي نفس السياق، انخفضت نسبة نجاح عملية الإخصاب بنسبة 10 في المئة لدى النساء اللائي أثبتت الفحوصات تضمن بولهن أعلى مستويات من هذه المواد الكيماوية، كما تراجعت فرص زرع البويضة الملقحة في الرحم بنسبة تصل إلى 31 في المئة، بالإضافة إلى تراجع كل احتمالات إتمام الحمل لديهن بنسبة 41 في المئة، واحتمالات ولادة طفل حي بنسبة 38 في المئة.