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صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 23:53 صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع
اهتزت المدينة الهادئة صفرو على وقع فضيحة مدوية، بعد ما تم اعتقال شخص اغتصب شخصا آخر يعاني من الإعاقة بوحشية، حيث اعتقلته مصالح الأمن ليلة الأربعاء الخميس.

''شوف تيفي''

اهتزت المدينة الهادئة صفرو على وقع فضيحة مدوية، بعد ما تم اعتقال شخص اغتصب شخصا آخر يعاني من الإعاقة بوحشية، حيث اعتقلته مصالح الأمن ليلة الأربعاء الخميس.

وكشفت مصادر محلية أن الموقوف يشتبه في ارتكابه جريمة تتعلق بالاغتصاب في حق شخص يعاني من خلل عقلي، حيث ينتظر إحالته على النيابة العامة المختصة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف استدرج الضحية إلى منزله، وناوله مشروبات كحولية، وفقد على إثرها الوعي، قبل أن يمارس الجنس عليه، وينكشف أمره من قبل الجيران بحي لالة يزة بمدينة حب الملوك صفرو.

المصادر ذاتها قالت إن الموقوف هو تاجر مشروبات كحولية، حيث عثر بمنزله على كمية من قنينات "الشراب".

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صفرو اغتصاب فضيحة ضحية

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