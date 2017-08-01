عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش ﻿

في إطار برنامج المحافظة على نظافة المدينة لحمراء ومحيطها البيئي، كشف المجلس الجماعي لمدينة مراكش لأول مرة عن فتح المجزرة البلدية بالمجان، يوم غد الجمعة الذي يصادف عيد الأضحى المبارك، وذلك في وجه



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في إطار برنامج المحافظة على نظافة المدينة لحمراء ومحيطها البيئي، كشف المجلس الجماعي لمدينة مراكش لأول مرة عن فتح المجزرة البلدية بالمجان، يوم غد الجمعة الذي يصادف عيد الأضحى المبارك، وذلك في وجه الراغبين في ذبح الأضاحي.

وكشفت مصادر محلية أن المبادرة ستتيح للسكان الذين ليس لديهم مساحات كافية للقيام بعملية الذبح في منازلهم، توفير فضاءات عمومية، وتخصيص كل المستلزمات لذلك، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في أحسن الظروف.

وقد تم أخذ هذا القرار الذي لا شك سيبعث الارتياح في نفوس الساكنة، بالتنسيق مع جمعيات مهنية للجزارين المحليين،الذين سيتولون عمليات الذبح في المجزرة.



