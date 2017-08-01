 عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أحسن فيديو ممكن تشوفو اليوم قبل العيد | بووز

أحسن فيديو ممكن تشوفو اليوم قبل العيد

صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش | مجتمع

عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش

مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير | مجتمع

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل

لجنة وطنية لمكافحة الفساد والكيليزاسيون أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة | بوليتيك

لجنة وطنية لمكافحة الفساد و''الكيليزاسيون'' أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص | حوادث و حقوق

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم | مجتمع

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم

''رعاة'' سياسة الريع

عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 23:09 عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش | مجتمع
عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش
في إطار برنامج المحافظة على نظافة المدينة لحمراء ومحيطها البيئي، كشف المجلس الجماعي لمدينة مراكش لأول مرة عن فتح المجزرة البلدية بالمجان، يوم غد الجمعة الذي يصادف عيد الأضحى المبارك، وذلك في وجه


شوف تيفي

في إطار برنامج المحافظة على نظافة المدينة لحمراء ومحيطها البيئي، كشف المجلس الجماعي لمدينة مراكش لأول مرة عن فتح المجزرة البلدية بالمجان، يوم غد الجمعة الذي يصادف عيد الأضحى المبارك، وذلك في وجه الراغبين في ذبح الأضاحي.

وكشفت مصادر محلية أن المبادرة ستتيح للسكان الذين ليس لديهم مساحات كافية للقيام بعملية الذبح في منازلهم، توفير فضاءات عمومية، وتخصيص كل المستلزمات لذلك، من أجل الاحتفال بهذه المناسبة الدينية في أحسن الظروف.

وقد تم أخذ هذا القرار الذي لا شك سيبعث الارتياح في نفوس الساكنة، بالتنسيق مع جمعيات مهنية للجزارين المحليين،الذين سيتولون عمليات الذبح في المجزرة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مراكش عيد الأضحى مدينة ذبح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير | مجتمع

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم | مجتمع

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى | مجتمع

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس صلاة عيد الأضحى

عاجل وهام للمغاربة.. بعد لاكارط ناسيونال: تغيير الباسبورات في المغرب..ها فوقاش +صورة | مجتمع

عاجل وهام للمغاربة.. بعد "لاكارط ناسيونال": تغيير الباسبورات في المغرب..ها فوقاش +صورة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..لمغاربة محافظين على التقاليد و العادات و إقبال كبير على الملابس التقليدية فعيد الأضحى | بــووز
منذ 12 دقيقة

بالفيديو..لمغاربة محافظين على التقاليد و العادات و إقبال كبير على الملابس التقليدية فعيد الأضحى

طريف و بالفيديو..كايبيع و يشري و داير السْكاتة فعيد الأضحى | بــووز

طريف و بالفيديو..كايبيع و يشري و داير السْكاتة فعيد الأضحى

بالفيديو..كاريا غير بيت و فرحوها المحسنين بأضحية العيد..شاهد دموع فرحة أم محكورة | بــووز

بالفيديو..كاريا غير بيت و فرحوها المحسنين بأضحية العيد..شاهد دموع فرحة أم محكورة

بالفيديو..بادرة رائعة للمحافظة على البيئة في عيد الأضحى ..جمعية كتفرق الميكا على ساكنة البيضاء | بــووز

بالفيديو..بادرة رائعة للمحافظة على البيئة في عيد الأضحى ..جمعية كتفرق الميكا على ساكنة البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أحسن فيديو ممكن تشوفو اليوم قبل العيد | بووز
منذ 22 دقيقة

أحسن فيديو ممكن تشوفو اليوم قبل العيد

صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

صادم..فضيحة تهز مدينة صفرو قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش | مجتمع

عاجل وسار للمراكشيين.. الذبح في المجزرة البلدية فابور وها كيفاش

مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.