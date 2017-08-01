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مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 22:50 مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
مأساة تهز مدينة أكادير قبل عيد الأضحى وها أشنو وقع
اهتز سوق بيع أضاحي العيد بالحي المحمدي بأكادير على وقع جريمة بشعة على بعد يوم واحد فقط من عيد الأضحى، حيث تكثر المناوشات ويزداد حدة الضغط بسبب ''البيع والشرا'' لأضاحي العيد.

شوف تيفي


اهتز سوق بيع أضاحي العيد بالحي المحمدي بأكادير على وقع جريمة بشعة على بعد يوم واحد فقط من عيد الأضحى، حيث تكثر المناوشات ويزداد حدة الضغط بسبب "البيع والشرا" لأضاحي العيد.


وكشفت مصادر جد مطلعة لـ"شوف تيفي" أن شجارا عنيفا نشب بين حراس السوق نتج عنه بتر يد أحدهما، في قلب "الرحبة" التي كانت تعج بالزائرين الباحثين عن أضحية العيد في آخر لحظة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الشجار نشب حول المال، حيث استعان أحد الحارسين بسيف من الحجم الكبير أجهز به على صديقه، مما تسبب في بتر يده أمام أعين الناس.
وقد جرى نقل الضحية لمستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية على وجه السرعة، فيما أوقفت المصالح الأمنية الجاني، وتم فتح تحقيق في النازلة.

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تحقيق جريمة أكادير سوق

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