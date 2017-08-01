لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير ﻿

تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، تم إحداث لجنة مركزية مكونة من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنيطت لها مهمة

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تزامنا مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، تم إحداث لجنة مركزية مكونة من وزارة الداخلية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة وكتابة الدولة المكلفة بالنقل، أنيطت لها مهمة القيام بزيارات ميدانية مفاجئة قصد مراقبة أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن، وذلك من أجل مراقبة الأسعار ومحاربة الغش.

وكشفت وزراة الشؤون العامة والحكامة في بلاغ لها، أن اللجنة المذكورة قامت بزيارة المحطتين الطرقيتين "القامرة بالرباط" اليوم الخميس ومحطة "أولاد زيان" بالدار البيضاء أمس الأربعاء، قام خلالها المراقبون المحليون بضبط مخالفات تتعلق بالزيادة، بشكل غير مبرر، في أسعار تذاكر بعض الحافلات.

وحرصا على تطبيق القانون، يضيف المصدر ذاته، تم تحرير محاضر في حق المخالفين وإحالتها على القضاء قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.