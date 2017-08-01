تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل ﻿

في نهاية أشغال المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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في نهاية أشغال المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وضمت التعيينات الجديدة في كل من وزارة الاقتصاد والمالية، بتعيين كل من عبد المجيد بوتقبوت مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، وأحمد عبار مديرا للحسابات العمومية، ولطفي الميسوم مديرا للمالية العمومية.

وقد شملت التعيينات الجديدة، بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كل من توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية، وسارة العمراني مديرة الدراسات والتواصل والتعاون.



