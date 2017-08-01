 تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير | مجتمع

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل

لجنة وطنية لمكافحة الفساد والكيليزاسيون أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة | بوليتيك

لجنة وطنية لمكافحة الفساد و''الكيليزاسيون'' أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص | حوادث و حقوق

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم | مجتمع

مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم

بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية | دولي

بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية

صادم.. الناس ماغاديش يعيدو في تطوان: المواطنين ملقاوش الحوالة في اليوم الأخير | حوادث و حقوق

صادم.. الناس ماغاديش يعيدو في تطوان: المواطنين ملقاوش الحوالة في اليوم الأخير

السيبة وبالفيديو.. صحاب طاكسيات كيستغلوا مناسبة العيد الكبير ووصلوا سعر البلاصة لـ 120 درهم بسلا | حوادث و حقوق

السيبة وبالفيديو.. صحاب طاكسيات كيستغلوا مناسبة العيد الكبير ووصلوا سعر البلاصة لـ 120 درهم بسلا

الوزير الخلفي: وضع مجلة جون أفريك لصورة غلاف تربط بين المغرب والإرهاب عمل غير مقبول..مستفز ومدان | بوليتيك

الوزير الخلفي: وضع مجلة جون أفريك لصورة غلاف تربط بين المغرب والإرهاب عمل ''غير مقبول..مستفز ومدان''

''رعاة'' سياسة الريع

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 21:55 تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك
تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل
في نهاية أشغال المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

شوف تيفي


في نهاية أشغال المجلس الحكومي الذي عقد اليوم الخميس، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وضمت التعيينات الجديدة في كل من وزارة الاقتصاد والمالية، بتعيين كل من عبد المجيد بوتقبوت مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة، وأحمد عبار مديرا للحسابات العمومية، ولطفي الميسوم مديرا للمالية العمومية.

وقد شملت التعيينات الجديدة، بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كل من توفيق أزروال مديرا للوظيفة العمومية، وسارة العمراني مديرة الدراسات والتواصل والتعاون.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

تعيينات حكومة مجلس العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

لجنة وطنية لمكافحة الفساد والكيليزاسيون أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة | بوليتيك

لجنة وطنية لمكافحة الفساد و''الكيليزاسيون'' أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة

الوزير الخلفي: وضع مجلة جون أفريك لصورة غلاف تربط بين المغرب والإرهاب عمل غير مقبول..مستفز ومدان | بوليتيك

الوزير الخلفي: وضع مجلة جون أفريك لصورة غلاف تربط بين المغرب والإرهاب عمل ''غير مقبول..مستفز ومدان''

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك | بوليتيك

برقية إلى الملك محمد السادس من ولي عهد المملكة العربية السعودية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 665 شخصا بمناسبة عيد الأضحى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوفو ردة فعل ابتسام تسكت على المباشر بعدما اعترفات أنها سمحات فصديقها بسبب الفن | بــووز
منذ 23 دقيقة

شوفو ردة فعل ابتسام تسكت على المباشر بعدما اعترفات أنها سمحات فصديقها بسبب الفن

تنظيم كبير في محطة القطار بالبيضاء و المسافرين فرحانين بالبرنامج الخاص ديال عيد الأضحى فجميع محطات القطارات بالمغرب | مال و أعمال

تنظيم كبير في محطة القطار بالبيضاء و المسافرين فرحانين بالبرنامج الخاص ديال عيد الأضحى فجميع محطات القطارات بالمغرب

شوفو فرحة الأطفال الصغار بعيد الأضحى | خارج البلاطو

شوفو فرحة الأطفال الصغار بعيد الأضحى

ساعات قبل عيد الأضحى..الزحام فلوطوروت فكازا وهاشنو قالو المواطنين | خارج البلاطو

ساعات قبل عيد الأضحى..الزحام فلوطوروت فكازا وهاشنو قالو المواطنين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير | مجتمع
منذ 11 دقيقة

لجنة مركزية خاصة لمراقبة أسعار النقل الطرقي وها أشنو غادي دير

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

تعيينات جديدة في مناصب عليا وهذه هي التفاصيل

لجنة وطنية لمكافحة الفساد والكيليزاسيون أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة | بوليتيك

لجنة وطنية لمكافحة الفساد و''الكيليزاسيون'' أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص | حوادث و حقوق

عاجل:حادثة سير خطيرة تودي بحياة شخص

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.