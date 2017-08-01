لجنة وطنية لمكافحة الفساد و''الكيليزاسيون'' أبرز نقاط المجلس الحكومي وهذاما ينتظر المغاربة ﻿

خلال الاجتماع الحكومي الذي نظم اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وبحضور أغلب الوزراء، تمت مناقشة أمور مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الخاص بتحديد كيفية

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خلال الاجتماع الحكومي الذي نظم اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وبحضور أغلب الوزراء، تمت مناقشة أمور مهمة تتعلق باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وكذا بالمرسوم الخاص بتحديد كيفية الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وتصحيح الإمضاءات، وهو من أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذه المرحلة، وجزء من مجموعة من القرارات التي ستقدم عليها الحكومة والمرتبطة بتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل الأمور الإدارية عليهم وعلى المقاولات وعلى رجال الأعمال.

وأشار العثماني إلى أنه بموجب المرسوم لن تعود عملية مطابقة النسخ لأصولها حكرا على الجماعات الترابية، التي ستحافظ على هذا الاختصاص، بل سيصبح بإمكان مختلف الإدارات العمومية أثناء تلقيها الملفات من المواطنات والمواطنين أو المقاولات، أن تقوم بنفسها وفق شكليات محددة في المرسوم بالمصادقة على مطابقة النسخ لأصولها وذلك للوثائق التي تطلبها ضمن شروط الحصول على الخدمات الإدارية، مما سيسهل المهام على المواطنات والمواطنين.

وأكد العثماني على أن الحكومة أمامها العديد من الإجراءات ستباشرها في الأسابيع القادمة في اتجاه تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل الأمور على المغاربة.



