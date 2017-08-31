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مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 21:21 مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم | مجتمع
مثير وبالصور..هذه هي حقيقة شراء بنكيران لخروف لعيد الأضحى بـ 8 آلاف درهم
كذب فريد تيتي سائق عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما تداولته منابر إعلامية بخصوص، اقتناء هذا الأخير لـ ''حولي مليح''، بمناسبة عيد الأضحى يتجاوز سعره 8 آلاف درهم.

"شوف تيفي"

 

كذب فريد تيتي سائق عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما تداولته منابر إعلامية بخصوص، اقتناء هذا الأخير لـ "حولي مليح"، بمناسبة عيد الأضحى يتجاوز سعره 8 آلاف درهم.

وأوضح تيتي عبر تدوينة له بحسابه بالفايسبوك أن الصورة المتداولة مفبركة، مؤكدا أن الصورة الحقيقة تم التقاطها منذ سنتين بمدينة طنجة.

وكتب تيتي في تدوينته "الصورة الحقيقية هي بمدينة طنجة منذ سنتين تقريبا برأس سبارطال تربك الصورة المركبة لبنكيران على أساس أنها حقيقية ..يتعاملون مع المواطن كأنه بهيمة ماتيفهم والو..... وراه باينة فوتوشوب ..هناك من يقول أنه إشترى أضحية العيد ب8000 درهم وهناك من يقول ب 10000 درهم..و15000 درهم".

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المغرب شوف تيفي حزب العدالة والتنمية أضحية العيد

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