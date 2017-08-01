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بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية

بتاريــخ : 31 غشت 2017 / 21:15 بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية | دولي
بعدما تلقوا نسخة ممزقة من القرآن.. إحراق سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية
أفادت مصادر في مدينة كيبيك عن تعرض سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في المدينة لحريق خلال اصطفافها بالقرب من منزله قبل عدة أيام ، وحسب ما افادت به مصادر موقع ''هلا كندا'' فإن هذا الحريق يبدو انه


"شوف تيفي"

أفادت مصادر في مدينة كيبيك عن تعرض سيارة رئيس المركز الثقافي الإسلامي في المدينة لحريق خلال اصطفافها بالقرب من منزله قبل عدة أيام ، وحسب ما افادت به مصادر موقع "هلا كندا" فإن هذا الحريق يبدو انه مفتعل وليس الا امتدادا لسلسلة طويلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين في المدينة .

وقد كانت الشرطة المحلية أكدت انها تقوم بالتحقيق في الحادث ولم تعتقل أحدا ، وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من الإعلان عن بيع أرض للمركز الإسلامي من أجل إقامة مقبرة للمسلمين فيها، وفي هذا الصدد انتقد المركز الإسلامي في بيان صحفي هذه الحادثة، واعتبرها جريمة كراهية ضد رئيس المركز السيد "محمد لبيدي" .


وجدير بالذكر أن المسجد التابع للمركز الثقافي الإسلامي كان قد تعرض لهجوم مسلح في يناير الماضي وأسفر عن مقتل 6 مصلين كما تلقى المركز طردا بداخله نسخة ممزقة من القرآن ورسالة كراهية في يوليو الماضي.


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شوف تيفي رئيس المركز الثقافي هلا كندا

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