السيبة وبالفيديو.. صحاب طاكسيات كيستغلوا مناسبة العيد الكبير ووصلوا سعر البلاصة لـ 120 درهم بسلا ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، ظهر خلاله شخص وهو في حالة هستيرية، بسبب قيام أصحاب سيارات أجرة يومه الخميس، بزيادة تسعيرة السفر من سلا إلى مدينة وزان.



"شوف تيفي"



توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، ظهر خلاله شخص وهو في حالة هستيرية، بسبب قيام أصحاب سيارات أجرة يومه الخميس، بزيادة تسعيرة السفر من سلا إلى مدينة وزان.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن أصحاب سيارات الأجرة، استغلوا مناسبة عيد الأضحى، وضاعفوا تسعيرة السفر من مدينة سلا في اتجاه مدينة وزان من 60 درهم إلى 120.

وأكد المصدر ذاته أن أصحاب سيارات الأجرة، هددوا المواطنين الرافضين لهذه الزيادة، معبرا عن حزنه الشديد بسبب وقوع هذه التجاوزات التي على وزارة التجهيز والنقل فتح تحقيق بخصوصها لمحاسبة أصحاب سيارات الأجرة المخالفين ل "الطريفة" المتعارف عليها.



