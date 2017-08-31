عاجل وجد خطير..ليلة عيد الأضحى: شاب يذبح جاره من الوريد إلى الوريد بواسطة جنوية ذبح أضحية العيد+تفاصيل مرعبة+صور ﻿

اهتزت مدينة القصر الكبير، وبالتحديد حي غرسة شاوش، قبل قليل من يومه الخميس ''ليلة عيد الأضحى''، على وقع جريمة، قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شاب آخر.



"شوف تيفي"





اهتزت مدينة القصر الكبير، وبالتحديد حي غرسة شاوش، قبل قليل من يومه الخميس "ليلة عيد الأضحى"، على وقع جريمة، قتل بشعة، بطلها شاب، أقدم على ذبح شاب آخر.



وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن مرتكب الجريمة المسمى "هشام.ن"، دخل في نقاش حاد مع جاره الضحية المسمى "محمد.غ" البالغ من العمر قيد حياته 23 سنة،

بسبب تصفية حسابات قديمة بينهما، قبل أن يقدم في مشهد مروع، بذبحه من الوريد إلى الوريد بواسطة مدية من الحجم الكبير "جنوية"، مخصصة لذبح أضحية العيد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر، فر إلى وجهة غير معلومة، بينما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات.





