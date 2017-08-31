عاجل وهام للمغاربة.. بعد "لاكارط ناسيونال": تغيير الباسبورات في المغرب..ها فوقاش +صورة ﻿

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بعد أسابيع من الكشف عن تغيير جديد سيهُم البطاقات الوطينة بالمغرب، من المنتظر أن يقوم المغاربة، قريبا، بتغيير جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك بعد حصول المغرب على الموافقة للانضمام إلى المجموعة


"شوف تيفي"

بعد أسابيع من الكشف عن تغيير جديد سيهُم البطاقات الوطينة بالمغرب، من المنتظر أن يقوم المغاربة، قريبا، بتغيير جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك بعد حصول المغرب على الموافقة للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو".

وحسب المعطيات المتوفرة فإن تغيير "الباسبورات" بالمغرب، سيكون ابتداء من شهر دجنبر المقبل، وستحمل هذه الجوازات علامة المجموعة الإفريقية المذكورة.

وأوضحت المعطيات ذاتها بأن جواز السفر الجديد، سيمكن المغاربة من السفر إلى الدول المنضوية تحت لواء المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا دون الحاجة إلى تأشيرة، مشيرة بأن الحصول على التأشيرة لا يعني إمكانية الإقامة بهذه الدول.

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